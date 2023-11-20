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«Коламбус» проиграл 9-й матч подряд и идет последним на Востоке

«Коламбус» проиграл 9-й матч подряд и идет последним на Востоке

«Коламбус» проиграл «Филадельфии» (2:5) в чемпионате НХЛ. «Блю Джекетс» потерпели 9-е поражение подряд и после 19 игр с 12 очками замыкают таблицу Восточной конференции.

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