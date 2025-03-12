«Самый ценный игрок» с Кейт Хадсон – неряшливая пародия на «Лейкерс»

Все познается в сравнении, особенно если, как в пословице, сравнивать длань и седалище. «Лейкерс» хотели показать, как надо, а получилось наоборот Некоторое время назад я высказал искреннее, пусть и язвительное мнение по поводу сериала HBO «Время побеждать».