«Самый ценный игрок» с Кейт Хадсон – неряшливая пародия на «Лейкерс»

Все познается в сравнении, особенно если, как в пословице, сравнивать длань и седалище. «Лейкерс» хотели показать, как надо, а получилось наоборот Некоторое время назад я высказал искреннее, пусть и язвительное мнение по поводу сериала HBO «Время побеждать».
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