Новый поворот в деле о стрельбе у «Сити Молл» в Петербурге: Суд отказался арестовать подозреваемого

Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о мере пресечения для 34-летнего гражданина Армении, который предположительно участвовал в инциденте со стрельбой на парковке торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл».
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