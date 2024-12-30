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Демографический парадокс: как чиновники видят проблему, а народ — реальность

Демографический парадокс: как чиновники видят проблему, а народ — реальность

За окном искрится снег, мандарины пахнут предновогодними чудесами, а депутаты, по вечерам, закутавшись в тёплые пледы, задумчиво поглядывают на ёлку, украшенную не только игрушками, но и тревожными графиками рождаемости.

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