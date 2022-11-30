Военное обозрение

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В МИД предупредили Запад о праве России сбивать гражданские спутники, поддерживающие военные операции ВСУ

В МИД предупредили Запад о праве России сбивать гражданские спутники, поддерживающие военные операции ВСУ

Космические спутники гражданского назначения, применяемые странами Запада в военных целях для поддержки операций украинской армии, могут стать законной целью для России и быть уничтожены.

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