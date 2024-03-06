В Белом доме попытались представить Байдена самым успешным президентом

Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер во время выступления на пресс-конференции, предприняла попытку представить нынешнего руководителя страны Джозефа Байдена в качестве «самого успешного президента США».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии