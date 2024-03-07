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Певица Лолита попросила вернуть ее на сцену и пригрозила россиянам секатором

Певица Лолита попросила вернуть ее на сцену и пригрозила россиянам секатором

Скучающая без концертов певица Лолита Милявская занялась домашними растениями. Она поделилась в своем Telegram-канале видео, в котором пригрозила «выйти на улицу и стричь все подряд», если ее не вернут к работе.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Ну как насчет симметрии не знаю, а вот перекос в голове Милявской исправить нужно. А до этого- хер ей, а не концерты.
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15 час.
Александр Крылов
Странно, что закидоны Милявской увидели только на &quot;голой вечеринке&quot;.
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15 час.

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