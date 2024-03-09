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Смоленская Газета

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Василий Анохин поздравляет смолян с 90-летием со дня рождения Юрия Гагарина

Василий Анохин поздравляет смолян с 90-летием со дня рождения Юрия Гагарина

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале и социальных сетях поздравляет жителей региона с 90-летием со дня рождения Юрия Гагарина: Юрий Гагарин — гордость Смоленской земли, России и Человечества.

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