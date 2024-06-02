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Умер 15-летний воспитанник академии «Балтики» Ботоногов. У него был острый миелобластный лейкоз

Полузащитник команды «Балтика» 2008 г.р. Валентин Ботоногов, выступавший в ЮФЛ Северо-Запад, боролся с острым миелобластным лейкозом (злокачественная патология крови и костного мозга, характеризующаяся бесконтрольным продуцированием незрелых (бластных) миелоцитарных клеток – Sports).

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