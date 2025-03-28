В Иркутской области установлен запрет на работу женщин выморозчиками

В Иркутской области произошли изменения в трудовом законодательстве. С одной стороны, расширены возможности для женщин: им разрешено работать операторами самоходных машин в горнодобывающей отрасли, включая открытые горные разработки.
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