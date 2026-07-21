Строительство дата-центр Oracle на 2,5 ГВт заблокировано регулятором

Власти Нью-Мексико отклонили заявку на строительство 27-километровой ветки Green Chile Project, сославшись на расход воды, выбросы CO2 и отсутствие доходов для штатаПланируемый Oracle дата-центр мощностью 2,5 ГВт в округе Нью-Мексико столкнулся с задержкой из-за проблем с разрешениями на строительство газовой инфраструктуры.