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Строительство дата-центр Oracle на 2,5 ГВт заблокировано регулятором

Строительство дата-центр Oracle на 2,5 ГВт заблокировано регулятором

Власти Нью-Мексико отклонили заявку на строительство 27-километровой ветки Green Chile Project, сославшись на расход воды, выбросы CO2 и отсутствие доходов для штатаПланируемый Oracle дата-центр мощностью 2,5 ГВт в округе Нью-Мексико столкнулся с задержкой из-за проблем с разрешениями на строительство газовой инфраструктуры.

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