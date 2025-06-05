В этом году в Соль-Илецке День арбуза отметят по-новому

В этом году традиционный праздник «Соль-илецкий арбуз» переформатируют в фестиваль воздушных шаров. Глава округа Сергей Савченко рассказал изданию «Илецкая Защита», что в этом году праздник «Соль-илецкий арбуз» не будет проходить в привычном для себя формате.