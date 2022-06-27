Представлены новые версии Huawei P50 Pocket. Приём предварительных заказов начался в Китае

Сегодня компания Huawei представила две новые версии смартфона Huawei P50 Pocket, которые получили золотой и серебряный варианты исполнения.
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