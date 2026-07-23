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Лавров и Рубио одобрили контакты Роскосмоса и НАСА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе двусторонних переговоров констатировали факт возобновления прямых контактов между государственной корпорацией «Роскосмос» и американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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