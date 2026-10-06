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Мигранты прятались от полиции в пустующей мечети Пыть-Яха: один из них – беглый преступник

Мигранты прятались от полиции в пустующей мечети Пыть-Яха: один из них – беглый преступник

ПЫТЬ-ЯХ, 6 октября, ФедералПресс. Во время полицейского рейда силовики задержали в югорском городке троих иностранцев, которые находились в России незаконно.

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