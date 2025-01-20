CNN: Байден оставит Трампу напутственное письмо перед его инаугурацией Покидающий в понедельник 20 января пост президент США Джо Байден собирается оставить избранному американскому лидеру Дональду Трампу напутственное письмо, сообщает телеканал CNN.
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