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Царьград

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Климатические петли смерти: что это такое и чем они опасны для климата Земли

Климатические петли смерти: что это такое и чем они опасны для климата Земли

Климат Земли претерпевает изменения под действием как естественных природных факторов, так и под воздействием человека.

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