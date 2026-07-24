В России 75% креативных услуг реализуется в 10 регионах

В России 75% от общего объема креативных услуг приходится на 10 регионов. Практический обзор "Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация" при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО "Креативная экономика") представила технологическая платформа.