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В России 75% креативных услуг реализуется в 10 регионах

В России 75% креативных услуг реализуется в 10 регионах

В России 75% от общего объема креативных услуг приходится на 10 регионов. Практический обзор "Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация" при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО "Креативная экономика") представила технологическая платформа.

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