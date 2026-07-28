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Царьград

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Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2031 года

Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2031 года

Хорватский защитник Йошко Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити" до лета 2031 года. Перешедший из "Лейпцига" в 2023 году, Гвардиол провел 122 матча и забил 13 мячей, завоевав с "горожанами" несколько престижных титулов.

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