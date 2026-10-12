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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жители дома в Барнауле пожаловались на холодные батареи при включенном отоплении

Жители дома в Барнауле пожаловались на холодные батареи при включенном отоплении

Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, районную администрацию и единую диспетчерскую службу "СГК-Алтай" Жители дома № 22 на проспекте Калинина в Барнауле жалуются на холод в квартирах, несмотря на начавшийся отопительный сезон.

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