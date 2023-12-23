Орбан задал неудобный вопрос Брюсселю, примут ли Украину в ЕС с новыми регионами России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, задал несколько неудобных вопросов, в частности, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.