Орбан задал неудобный вопрос Брюсселю, примут ли Украину в ЕС с новыми регионами России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, задал несколько неудобных вопросов, в частности, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.
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