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Никогда ещё на воре так ярко шапка не горела

Никогда ещё на воре так ярко шапка не горела

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Всех найдут, всех уничтожат… Как нашли Басаева*, Дудаева*, Яндарбиева* и всех прочих… Никто из них больше землю не топчет… И эти топтать не будут… Источник фото: REUTERS Это не день для проклятий, но всем тем, кто хайпует на этом, всем тем, кто веселится в соцсетях (касается как небратьев, так и российской либерды), всем тем, кто радуется и кто разгоняет повестку (“власть во всём виновата, это Каширка номер два” и всё такое прочее), всем кто занимается перепостами панических слухов и сомнительных постов телеграмных б,,,й, всем вам, твари, гореть в аду, чума на вас и на все ваши дома, включая ваших домочадцев, ибо карма вас достанет.

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Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
Превращать Украину в пыль никого не жалея. Пусть погибают и прячутся по подвалам как наши в Белгороде и др. городах, как вынуждены вывозит детей   в глубь России и хоронить убитых фашистами детей. Не жалеть хохлов, заявить громко, чтобы покидали свои города и бежали в свою любимую Европу, если хотят жить. А те, кто хочет скинуть фашистов, пусть переходит в армию России.
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3 час.
Н
Нина
Со всеми полностью согласна. Терпение людское на волоске. Уже подозрительно непонятно. Добренькими перед кем должны быть?
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Светлана Коваленкова
А этот из Турции прилетел, какую цель указал и кто его пригласил?
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