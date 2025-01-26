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Почему Высоцкий в «Место встречи» не общался с Куравлевым, а Конкин дружил

Почему Высоцкий в «Место встречи» не общался с Куравлевым, а Конкин дружил

На счету замечательного актера Леонида Куравлева больше двух сотен ролей в кино.

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Комментарии
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Алексей Тан
Как Актёр и профессионал... Куравлёв был ... на мно-о-о-ого талантливей и грамотней Высоцкого.... а ГЛАВНОЕ, он не завидовал Высоцкому, как это было у соплеменников Высоцкого... Вероятно, когда то у Куравлёва была шутка или эпиграмма... по отношению к Вольдемару.... только и всего!!... Гафт, это так же себе позволял, по отношению к коллегам.
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