На счету замечательного актера Леонида Куравлева больше двух сотен ролей в кино.
Почему Высоцкий в «Место встречи» не общался с Куравлевым, а Конкин дружил
Комментарии
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Алексей Тан
Как Актёр и профессионал... Куравлёв был ... на мно-о-о-ого талантливей и грамотней Высоцкого.... а ГЛАВНОЕ, он не завидовал Высоцкому, как это было у соплеменников Высоцкого... Вероятно, когда то у Куравлёва была шутка или эпиграмма... по отношению к Вольдемару.... только и всего!!... Гафт, это так же себе позволял, по отношению к коллегам.
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