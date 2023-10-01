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Страна.ua: в США истек неработающий закон о ленд-лизе для Украины

Страна.ua: в США истек неработающий закон о ленд-лизе для Украины

В США 30 сентября завершился 2023 финансовый год, и за период его действия Киев так ничего и не получил по ленд-лизу — для помощи Украине США использовались другие механизмы, поскольку Киеву это было выгоднее.

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