Страна.ua: в США истек неработающий закон о ленд-лизе для Украины

В США 30 сентября завершился 2023 финансовый год, и за период его действия Киев так ничего и не получил по ленд-лизу — для помощи Украине США использовались другие механизмы, поскольку Киеву это было выгоднее.
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