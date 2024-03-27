Прокуроры помогли инвестору оформить документы для строительства в Актау

В рамках работы фронт-офиса прокуроры выявили необоснованный отказ компании инвестору в выдаче архитектурно-планировочного задания на строительство складов для хранения строительных материалов (сумма инвестиций составляет 250 млн тенге).
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