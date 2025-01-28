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Депутат ГД усомнилась в плане Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина

Депутат ГД усомнилась в плане Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что план президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек в мае 2024 года) пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом раньше президента РФ Владимира Путина является бессмысленным.

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