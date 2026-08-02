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Проект Breakthrough Listen прослушал суперземлю с атмосферой: ноль искусственных сигналов и жёсткий предел в 300 ГВт для передатчиков в системе LHS 1140

Проект Breakthrough Listen прослушал суперземлю с атмосферой: ноль искусственных сигналов и жёсткий предел в 300 ГВт для передатчиков в системе LHS 1140

Теперь известен минимальный порог, при котором гипотетический радиопередатчик у экзопланеты был бы замеченАстрономы из проекта Breakthrough Listen впервые провели целенаправленный поиск узкополосных радиосигналов искусственного происхождения в системе LHS 1140, расположенной примерно в 49 световых годах (15 парсек) от Земли.

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