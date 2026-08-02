Проект Breakthrough Listen прослушал суперземлю с атмосферой: ноль искусственных сигналов и жёсткий предел в 300 ГВт для передатчиков в системе LHS 1140

Теперь известен минимальный порог, при котором гипотетический радиопередатчик у экзопланеты был бы замеченАстрономы из проекта Breakthrough Listen впервые провели целенаправленный поиск узкополосных радиосигналов искусственного происхождения в системе LHS 1140, расположенной примерно в 49 световых годах (15 парсек) от Земли.