Проект Breakthrough Listen прослушал суперземлю с атмосферой: ноль искусственных сигналов и жёсткий предел в 300 ГВт для передатчиков в системе LHS 1140

Теперь известен минимальный порог, при котором гипотетический радиопередатчик у экзопланеты был бы замеченАстрономы из проекта Breakthrough Listen впервые провели целенаправленный поиск узкополосных радиосигналов искусственного происхождения в системе LHS 1140, расположенной примерно в 49 световых годах (15 парсек) от Земли.
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