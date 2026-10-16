Большой теннис давно перестал быть просто спортом джентльменов в белых поло. В женском туре драма, скорость и мощные подачи всегда соседствовали с эстетикой, от которой у операторов трансляций сбивался фокус.
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