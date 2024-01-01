Врач Умнов посоветовал при похмелье делать перекусы и гулять на улице

Чтобы облегчить состояние при похмелье необходимо пить много воды, гулять на свежем воздухе и делать небольшие перекусы в течение дня, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Известиями».
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