Врач Умнов посоветовал при похмелье делать перекусы и гулять на улице

Чтобы облегчить состояние при похмелье необходимо пить много воды, гулять на свежем воздухе и делать небольшие перекусы в течение дня, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Известиями».