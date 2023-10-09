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Сбежавшие 14-летние мальчики из Тарусы вернулись домой

Сбежавшие 14-летние мальчики из Тарусы вернулись домой

Двое 14-летних подростков из Тарусы, сбежавшие из дома 29 сентября и 1 октября, найдены и живы. 9 октября в паблике поискового отряда "ЛизаАлерт" Калужской области сообщили, что пропавшие школьники Михаил и Андрей, наконец, вернулись домой, с ними всё в порядке.

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