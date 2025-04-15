WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России

Государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Кит Келлог и ряд высокопоставленных помощников главы государства рекомендуют Дональду Трампу занять более твёрдую позицию в отношении России в контексте урегулирования конфликта на Украине.
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