Русская весна
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Русская весна

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Ночью враг атаковал центр Курска, в разных районах возникли пожары (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью враг атаковал центр Курска, в разных районах возникли пожары (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 5 апреля враг атаковал Курск, несколько групп дронов было сбито в небе.  На фото — разрушения после атаки украинских БпЛА в жилом секторе в Железнодорожном округе Курска.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Инструкция, что надо делать при ракетной опасности: 1. Укрыться в комнате с несущими стенами или бомбоубежище 2. После того как непосредственная угроза снята, начать думать, почему так происходит и что я могу делать чтобы это прекратить 3. Начать изучать теорию Национально-освободительной борьбы 4. Участвовать в этой борьбе
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10 час.
Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
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10 час.

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