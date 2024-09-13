Колумбия требует прекратить вербовку граждан для участия в конфликте на Украине

Правительство Колумбии, учитывая информацию о вовлечении граждан страны в конфликт на Украине, потребовало через дипломатические каналы остановить вербовку колумбийцев для участия в вооруженных конфликтах, сообщает министерство иностранных дел Колумбии на своем сайте.
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