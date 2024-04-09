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Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК HAWK Phase III

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Киеву комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на 138 миллионов долларов, сообщили во входящем в состав Пентагона агентстве по сотрудничеству в области безопасности.

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