Техника расчищает дорогу Коротчаево — Новый Уренгой

Техника расчищает проезд на трассе Коротчаево — Новый Уренгой. Об этом сообщил в своем официальном telegram-канале департамент общественной безопасности и гражданской защиты администрации газовой столицы.
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