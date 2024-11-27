Покупатели уходят от Samsung и переходят к Huawei или даже Motorola. Рынок складных смартфонов всё ещё за корейским гигантом

Аналитики Counterpoint говорят, что в третьем квартале текущего года компания Samsung продолжала быть неоспоримым лидером рынка складных смартфонов, но при этом её доля упала сильнее, чем у основных конкурентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии