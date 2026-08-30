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Без особняков и машин: как живет «Михайло Ломоносов» Игорь Волков и почему распался его брак с «Людкой» из «Любовь и голуби»

Без особняков и машин: как живет «Михайло Ломоносов» Игорь Волков и почему распался его брак с «Людкой» из «Любовь и голуби»

В середине 1980-х годов 25-летний Игорь Волков в один день стал знаменит на всю страну: Александр Прошкин доверил ему главную роль в эпопее «Михайло Ломоносов».

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