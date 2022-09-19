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Инсайдер Ice Universe, раскрыл два следующих смартфона Samsung: складные W23 и W23 Flip с 16 ГБ ОЗУ

Инсайдер Ice Universe, раскрыл два следующих смартфона Samsung: складные W23 и W23 Flip с 16 ГБ ОЗУ

Ice Universe, известный инсайдер, который регулярно делится эксклюзивной информацией о новинках в мобильной индустрии, обнародовал подробности о двух предстоящих телефонах Samsung.

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