18-летняя Валиева снялась в фотосессии в корсете

Будь в курсе✴

Российская фигуристка Камила Валиева снялась в фотосессии в корсете. Фотографии опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) визажист Александра Никитина.