В Казани пройдет форум «Аддитивные технологии — новая реальность»

В Казани 20-21 ноября пройдет пятый лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность». Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин сообщил, что на мероприятии соберется около 1,5 тысячи специалистов.
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