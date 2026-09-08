Боец Накат рассказал, что ВС РФ не подпускают технику ВСУ к Днепру

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Расчет БПЛА 49 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Херсонской области не подпускает технику ВСУ в 20-километровую зону на правом берегу Днепра.
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