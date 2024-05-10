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В Пентагоне заявили об «успешном противодействии» доступу России к Starlink

В Пентагоне заявили об «успешном противодействии» доступу России к Starlink

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб рассказал, что Вашингтон, компания SpaceX Илона Маска и Украина работают над пресечением несанкционированного использования Россией системы спутниковой интернет-связи от Starlink.

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