Экс-заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков признан причастным к крупному мошенничеству: ключевые моменты дела Ольга ВайленкоВ российской судебной системе недавно произошло важное событие, связанное с резонансным уголовным делом, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков.
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