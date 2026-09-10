Чепа: слова Рубио о переговорах показывают ослабление ястребов в США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал недавнюю дипломатическую активность представителей команды американского президента Дональда Трампа.
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