Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов может стать главой Минпромторга. Губернатор Курской области Роман Старовойт может возглавить Минтранс, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев – Минэнерго, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Минспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии