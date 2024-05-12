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Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов может стать главой Минпромторга. Губернатор Курской области Роман Старовойт может возглавить Минтранс, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев – Минэнерго, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Минспорт.

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