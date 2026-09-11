NYT: ИИ попытались использовать для создания биооружия

Американская компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, сообщила, что пресекла несколько потенциальных попыток использовать ее ведущие модели искусственного интеллекта для исследований, способных помочь в создании биологического оружия.
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