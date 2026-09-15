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Нижегородская правда

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Нижегородские ИТ-компании могут принять участие в национальной премии «Цифровые решения»

Нижегородские ИТ-компании могут принять участие в национальной премии «Цифровые решения»

Открыт прием заявок на соискание национальной премии Российской Федерации в области информационных технологий «Цифровые решения».

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