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Замечательная история.Кота не обманеш.👍😀😘😍😆😜👍.
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Елена Джурсинбаева (Надирбаева)
Олег, спасибо 👏 за ваш добрый рассказ. Верю,что доброта в людских сердцах спасет мир 🙏💐
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