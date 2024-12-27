В США подрядчик пытался отремонтировать крейсер скотчем

Счётная палата США выявила, что из-за военно-бюрократических процедур и отсутствия должного контроля некомпетентный подрядчик использовал скотч, монтажную пену и «герметик, рекламируемый по телевидению» при модернизации ракетных крейсеров Ticonderoga.
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