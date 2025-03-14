Два жителя Челябинска задержаны за вылов 422 раков из озера Смолино, являющегося памятником природы

В дежурную часть Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Челябинску рано утром поступило сообщение от работников службы охраны и регионального надзора ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» о том, что они преследуют застигнутых недалеко от озера Смолино браконьеров.